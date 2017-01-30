خيسي رودريغيز في لاس بالماس على سبيل الاعارة

اعلن رئيس نادي لاس بالماس لكرة القدم ميغيل انخيل راميريز الاثنين انه تم التوصل عملياً الى اتفاق مع مهاجم باريس سان جرمان الفرنسي الدولي الاسباني خيسي رودريغيز للعب مع الفريق على سبيل الاعارة حتى نهاية الموسم.

وقال راميريز في تصريح لاذاعة النادي “او دي راديو”، “الصفقة انتهت عملياً مع خيسي، الاتفاق كامل مع اللاعب وفريقه الاصلي” باريس سان جرمان.

واضاف: “نحن الان بصدد اتمام العقد. وفي نهاية اليوم، في امكاننا الاعلان ان خيسي سينضم الى لاس بالماس”، مشيرا الى ان اللاعب سيوقع عقدا حتى 30 حزيران المقبل.

واوضح رئيس نادي جزر الكناري ان خيسي سيتم تقديمه الى وسائل الاعلام الثلاثاء بالملعب الكبير في الكناري، مشيرا الى ان اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قرر اللعب مع لاس بالماس على رغم اهتمام اندية اخرى بخدماته مثل ميدلزبره الانكليزي الذي يشرف على تدريبه الاسباني ايتور كارانكا.

وانتقل خيسي مطلع الموسم الحالي الى باريس سان جرمان قادما من ريال مدريد في صفقة قدرت بـ25 مليون يورو.

وتعثرت بداية خيسي مع نادي العاصمة بسبب خضوعه لعملية جراحية لازالة الزائدة الدودية، وخاض 9 مباريات فقط في الدوري الفرنسي. وكان مدرب نادي العاصمة الفرنسية اوناي ايمري المح مطلع كانون الثاني الحالي الى ان خيسي يمكنه الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، معتبرا انه بحاجة “الى اللعب، وكسب الثقة”.