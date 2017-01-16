خوري: نعمل على إنجاز خطة إقتصادية شاملة لكل لبنان

شارك وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بالقداس الإلهي في كنيسة رقاد السيدة للروم الأرثوذكس في الشويفات، مسقط رأسه بمشاركة حشد كبير من ابناء الرعية. ترأس القداس كاهن الرعية الأب الياس كرم.

بعد القداس أقيم حفل استقبال في صالون الكنيسة تقبل فيه الوزير خوري تهاني المشاركين الذين تقدمهم أكرم مشرفية على رأس وفد من الحزب الديموقراطي ممثلا رئيس الحزب وزير المهجرين الأمير طلال أرسلان. كما شارك في تقديم التهاني وفد روحي يمثل مشايخ طائفة الموحدين الدروز في الشويفات، رئيس بلدية مدينة الشويفات زياد حيدر وأعضاء المجلس البلدي ومخاتير الشويفات ورئيس الأركان السابق في الجيش اللواء الركن المتقاعد وليد سلمان، ووفود إجتماعية واقتصادية وحزبية ورياضية ومصرفية وتربوية وهيئات المجتمع المدني.

وفي إطار الزيارة عبر الوزير خوري عن شكره العميق لكافة أبناء مدينته الشويفات دون استثناء، ولكافة الذين وفدوا لتهنئته.وقال: “يشكل النهوض الاقتصادي أولوية لوزارة الاقتصاد والتجارة. نعمل في هذا الاطار على انجاز خطة اقتصادية شاملة لكل لبنان متوسطة وطويلة الأمد تطال قطاعات عديدة. يهمنا أن يشعر المواطنون بأن هواجسهم مطروحة على طاولة البحث وأننا نعمل على تحسين ظروف حياتهم. سنعرض عليهم الخطة ونأخذ وجهة نظرهم واقتراحاتهم حول المواضيع التي تهمهم. كلنا أمل أننا ومن خلال التعاون مع مختلف الوزارات سنصل الى نتائج ملموسة في وقت قريب”.

وختم خوري: “الى جانب الخطة الاقتصادية، تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة في مختلف قطاعاتها بتأمين حماية المستهلكين وتتلقى شكاوى المواطنين وتتابعها بشكل يضمن حقوق كل فرد. كما نولي اهتماما كبيرا لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم ولتشجيع الانتاج المحلي وتعزيز قطاعي الزراعة والصناعة وفي ذلك تثبيت للبنانيين في أرضهم”.