خوري في جولة على الاسواق في طريق الجديدة: للتقيد بالاسعار خلال شهر رمضان

جال وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري يرافقه مراقبو مديرية حماية المستهلك، قبل ظهر اليوم، على الاسواق التجارية في طريق الجديدة، حيث تفقد محالا للحلويات والخضار بنوع خاص، وتم ضبط محاضر بعدد من المخالفين سيتم احالتها الى القضاء المختص.

خوري

واثر انتهاء الجولة، قال الوزير خوري :”قمنا بجولة على الاسواق في منطقة شعبية شملت محال الحلويات والخضار واللحوم بهدف التأكد من الالتزام بالقوانين، وخصوصا في محال الحلويات حيث ضبطنا مخالفات لها علاقة بالاسعار وعدم وجود تاريخ الصلاحية والنوعية والوزن الصافي للسلعة المعروضة، وتم تسطير محضر ضبط بالمخالفين” .

اضاف:” كما تفقدنا محال الخضار للغاية ذاتها، نحن حرصاء على ان يحصل المستهلك على السلع بالاسعار المعقولة، لانه جرت العادة في هذا الشهر الفضيل ان يقدم بعض التجار على التلاعب بالأسعار واستغلال المستهلك لتحقيق ارباح”.

تابع:”تلقت الوزارة شكاوى عدة بموضوع الاوزان في محال الحلويات وقد تم ضبط مخالفات في بعض هذه المحال ورأينا التزاما لدى البعض الآخر، وسيكون لي جولات قريبة على الاسواق في مختلف المناطق للتأكد من التزام التجار بالقوانين والانظمة وسلامة الغذاء .”

وكرر الوزير خوري مطالبته التجار والباعة بضرورة التقيد بمضمون التعميم الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة بموضوع الاسعار خلال شهر رمضان المبارك.