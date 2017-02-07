خوري: عون لم يغير موقفه من توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة

اكد وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث اذاعي: ان “مشروع الموازنة سيطرح غدا في جلسة مجلس الوزراء مع ومن دون سلسلة الرتب والرواتب التي يمكن ان ترحل مع الضرائب الى مرحلة لاحقة”.

واستبعد خوري “ان تقر الموازنة غدا لانها تحتاج الى نقاش واخذ ورد”، مشددا على ان “رئيس الجمهورية ميشال عون لم يغير موقفه من توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة”، لافتا الى ان” إعادة طرح الامر من خارج جدول اعمال جلسة مجلس الوزرا، يحتاج لموافقة الرئيس”.