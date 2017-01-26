خوري عرض مع وزيرة التعاون الدولي في مصر تعزيز العلاقات وتحسين فرص النمو

إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري بعد ظهر اليوم، وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر يرافقها السفير المصري في لبنان نزيه النجاري، في حضور المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس. وجرى البحث في التحضير لاجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التي يرأسها رئيسا الحكومة في كلا البلدين.

وإثر الاجتماع، أبدت نصر حرصها على “التعاون الاقتصادي بين لبنان ومصر وألا ينحصر بالتبادل التجاري، بل يتعداه الى امور من شأنها تفعيل دور مجلس رجال الاعمال في البلدين ضمن برنامج واضح المعالم، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص وتنمية الصادرات وتعزيز الاستثمارات بما يخلق فرص عمل للنشء الجديد”.

وأكدت ان “الهدف هو اقتصادي بامتياز لتعزيز العلاقات وتحسين فرص النمو وزيادة دخل الفرد”.