خوري: بدأ العمل بالتعيينات الاساسية وفي البنى التحتية كالاتصالات

أكد وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث تلفزيوني، انه سنرى تغييرات وبدأ العمل في التعيينات الاساسية في البلد وفي البنى التحتية كالاتصالات والكهرباء والنفايات.

بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان “اننا نجد حلول للازمات منها الوضع الاقتصادي الذي تأثر به بشكل كبير”.