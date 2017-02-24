خوري: بدأ العمل بالتعيينات الاساسية وفي البنى التحتية كالاتصالات

أكد وزير الاقتصاد رائد خوري في حديث تلفزيوني، انه سنرى تغييرات وبدأ العمل في التعيينات الاساسية في البلد وفي البنى التحتية كالاتصالات والكهرباء والنفايات.
بدوره، أكد وزير الدولة لشؤون المرأة جان اوغاسبيان “اننا نجد حلول للازمات منها الوضع الاقتصادي الذي تأثر به بشكل كبير”.
بيانيتش في جوفنتوس
“معرقلة اللاجئين” الهنغارية تفوز بجائزة صحفية
ابي رميا ووفد اتحاد السباحة تفقدا “المسبح الأولمبي”
الدوري الالماني: بايرن ميونيخ ولايبزيغ لاستعادة التوازن
التحكم المروري: انطلاق مسيرة سيارة لسائقي النقل البري من جسر الدورة باتجاه بيروت
Powered By Future Television s.a.l