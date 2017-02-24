خوري بحث مع كاغ تعزيز الاستثمار المشترك وتداعيات الازمة السورية

إستقبل وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري الممثل المقيم للامم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في زيارة بروتوكولية وتهنئة جرى في خلالها البحث في العلاقات المشتركة بين لبنان والامم المتحدة .

وعرض خوري “للتحضيرات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية لوضع خطة اقتصادية لخمس سنوات تعتمد على زيادة النمو بين 7 و8 بالمئة، وترتكز على تفعيل دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والدور الذي يمكن ان يلعبه الانتشار اللبناني في الخارج لتعزيز الاستثمار المشترك وجعل لبنان مركزا يستقطب الاعمال في المنطقة “.

كما تطرق البحث الى “الازمة السورية وتداعياتها على الاقتصاد اللبناني، والعمالة اللبنانية وعلى البنى التحتية التي باتت كلفتها باهظة على الاقتصاد”.

واشارت كاغ الى “الدفع الايجابي الذي تركته عملية انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة التي يجب البناء عليها بما يعود بالفائدة على لبنان”.