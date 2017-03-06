خوري بحث مع سفير باكستان العلاقات الثنائية بين البلدين

استقبل وزير الثقافة غطاس الخوري في مكتبه في الوزارة اليوم، سفير الباكستاني افتاب خوخير في زيارة مجاملة تم خلاله البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما منها الثقافية وتبادل الخبرات،إضافة الى دعم نشاطات ثقافية ستنظمها السفارة في لبنان.

الفنان زاد ملتقى

كما التقى الوزير الخوري، الفنان زاد ملتقى الذي سيمثل لبنان في بينالي – فينس في ايطاليا شهر ايار المقبل، حيث عرض تفاصيل مشروعه وأهمية مشاركة لبنان في هذا الحدث العالمي.

ولاحقا استقبل وزير الثقافة الخطاط محمد رعد ووارف قميحة، ومن ثم فواز خوري الذي قدم اليه كتابه “جديدة مرجعيون “.