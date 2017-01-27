خوردي البا يستغرب تصريح دافيد زوروتوزا

بعد التصريح الذي اطلقه لاعب ريال سوسييداد دافيد زوروتوزا بحق لاعبي البرسا في المباراة التي جمعت الفريقين في اياب دور ال8 من بطولة الكاس الملك والتي فاز بها البلوغرانا بنتيجة 5-2 رد نجم برشلونة خوردي ألبا jordi alba على هذا الهجوم حيث اكد ان لاعبي الفريق لم يكن سلوكهم سيء مثلما أشار لاعب سوسييداد .
وفي حديث صحفي قال:” أنا لا أعلم ماذا قصد بأن سلوكنا كان سيئا ، ولقد شهد الجميع ما حدث على أرض الملعب ، وكان سلوكنا عاديا”.
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