خمّنوا أي نجم عربي شهير أصبح هذا الطفل!

تداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة قديمة للفنّان المصري أحمد فهمي عندما كان طفلاً.

وبدا فهمي طفلاً وسيماً وبريئاً، صاحب عينين خضراوين، في صورته باللونين الأسود والأبيض، منذ أكثر من 30 عاماً.

يُشار الى أنّ الممثّل الشاب البالغ من العمر 38 عاماً، يشارك حالياً في تقديم برنامج المواهب Arab Idol.