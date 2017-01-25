خليل: لسنا حلفا ولا جبهة بل نتشاور مع بعضنا

قال وزير المالية علي حسن خليل، لدى مغادرته الاجتماع التشاوري حول قانون الانتخاب الذي عقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا: “لسنا حلفا ولا جبهة، بل نتشاور مع بعضنا ونضع الأفكار ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلا من استمرار الكلام ثنائيا”.

اضاف: “هناك تتمة وليس فقط بالموجودين بل مع فرقاء اخرين ومن المبكر البحث برؤية موحدة او ونهائية”.

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