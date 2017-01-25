خليل: لسنا حلفا ولا جبهة بل نتشاور مع بعضنا

قال وزير المالية علي حسن خليل، لدى مغادرته الاجتماع التشاوري حول قانون الانتخاب الذي عقد بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا: “لسنا حلفا ولا جبهة، بل نتشاور مع بعضنا ونضع الأفكار ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلا من استمرار الكلام ثنائيا”.
اضاف: “هناك تتمة وليس فقط بالموجودين بل مع فرقاء اخرين ومن المبكر البحث برؤية موحدة او ونهائية”.
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
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