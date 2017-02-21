خليل: أي أعباء قد تطال القطاع المصرفي بصورة غير محسوبة ستلحق به الأذى

التقى وزير المال علي حسن خليل وفدا من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه مؤكدا أن أي أعباء قد تطال القطاع المصرفي بصورة غير محسوبة ستلحق به الأذى

تقرير: محاسن حلبي