خليل: أي أعباء قد تطال القطاع المصرفي بصورة غير محسوبة ستلحق به الأذى

التقى وزير المال علي حسن خليل وفدا من جمعية المصارف برئاسة جوزيف طربيه مؤكدا أن أي أعباء قد تطال القطاع المصرفي بصورة غير محسوبة ستلحق به الأذى
تقرير: محاسن حلبي
زهرا: نأمل ألا تعرقلنا الوصاية الداخلية وسياسات وقوة الامر الواقع في تطبيق الطائف وتحقيق اللامركزية الادارية
أحمد الحريري: مسؤولية قانون الانتخاب على الجميع.. وكلام المشنوق واضح
الحريري: أي ضرائب جديدة ستأخذ بعين الاعتبار مصلحة المواطنين
بيانيتش في جوفنتوس
ريفي أرسل كتابا إلى حمود للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة حماة الديار
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