خليلوفيتش يقترب من الرحيل عن نادي هامبورغ

اشارت تقارير صحفية ان النجم الشاب لنادي هامبورغ ألين خليلوفيتش يقترب من العودة إلى الدوري الإسباني مجدداً بطلب منه وبسبب قلة مشاركاته في الدوري الألماني مع فريقه الجديد .
وأضافت هذه المصادر ان خليلوفيتش أبلغ إدارة هامبورغ برغبته في الخروج على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي المقبل من أجل أخذ فرصة اللعب لدقائق أكثر .
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