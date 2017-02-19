خلاف بين قائد الطائرة ومساعده يؤخر الرحلة 48 ساعة.. فما السبب؟

خلاف عجيب غريب نشب بين قائد الطّائرة ومساعده التقني الذّي سيؤمّن معه الرّحلة من تونس إلى “بوماكو” و”داكار، وسبب هذا الخلاف الحاد الذّي طوّر الى مشادّة أدّى إلى تأخير 48 ساعة للرحلة هو الزيّ!

فقد رفض قائد الطائرة أن يكون الزي الذي يرتديه مساعده التقني مشابها تماماً لزيه، ولئن لم يتمّ الكشف عن وجه التّشابه ولكن الأرجح أن هناك علامات في الزي بين القائد ومساعده التقني.

فقد كان من المفروض أن يكون لون اللباس وشكله واحداً فإن هناك اختلاف في الشارات مثلما هو معمول به في الشرطة أو الجيش مثلاً، ويبدو أن التقني قد ارتدى زياً مشابهاً تماماً لزي قائد الطائرةن وهو ما رفضه هذا الاخير، وكرد فعل رفض التقني التّوقيع على الوثيقة التّي تجيز إقلاع الطّائرة.

وأصدرت الخطوط الجوية التونسية بلاغاً اعتذرت فيه لعملائها واشارت فيه الى حالة التوتّر النّاشبة بين قائدي الطائرات والتقنيين مؤكّدة سعيها لإيجاد حل لهذا الإشكال.

(سيدتي)