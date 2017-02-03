خلاف بين شاب وصديقته ينتهي بطريقة مأساوية!! (فيديو)

سقط شاب من نافذة مبنى مرتفع ليلقى حتفه على الفور، إثر خلاف عاطفي مع صديقته.

وسجل مقطع فيديو لحظة مأساوية للضحية سيرغي تكاشينكو في العاصمة الروسية موسكو، الذي تدلى في ظروف غامضة من نافذة مبنى مرتفع، بعد شجار مع صديقته التي كان على وشك الزواج بها.

وبدا الشاب في الفيديو الذي سجله مشاهد للواقعة من مبنى مجاور، متشبثاً بالحافة المعدنية للنافذة، ومرتكزاً بقدميه من الأسفل على إطار رفيع، وفي لحظة يفقد تكاشينكو إتزانه ويعاود محاولة تصحيح وضعية القدم، ولكنه ما يلبث أن سقط ليلقى حتفه على الفور، بحسب ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية أمس الخميس..

ولا توجد معلومات حول طبيعة المشاجرة التي نشبت مع صديقته، أو الكيفية التي تدلى بها من النافذة قبل أن يلقى مصيره.

وقالت وسائل إعلام محلية إنه سقط على سطح سوبر ماركت أسفل البناية، وقضى على الفور.

وكانت صديقته التي تدعى ماريا قد سارعت لإستدعاء سيارة إسعاف في محاولة لإنقاذ تكاشينكو، ولكنه لفظ أنفاسه فوراً من جراء الصدمة عقب السقوط من إرتفاع شاهق، وقد كتبت عقب الواقعة عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “مات حبيبي”.