خطوبة أصغر طفلين في مصر بمهر 18 ألف جنيه (صور)

أقدم شقيقان على إقامة احتفال بخطوبة طفليهما، بقرية طنط الجزيرة فى محافظة القليوبية، وسط مظاهر احتفال عائلي، وقدم العريس الصغير شبكة بمقدار 18 ألف جنيه لخطيبته.

وقال إسلام زهران، والد الطفلة فريدة، لـ “اليوم السابع”، إنه بعد نجاح نجل شقيقه زين، الطالب بالصف الثاني الابتدائي، في امتحانات الفصل الدراسي الأول، وحصوله على المركز الأول في مدرسته، اتفق مع شقيقه على عمل حفل خطوبة لنجليهما، لا سيما أن النية كانت مبيتة من قبل من جانب الأهل على ارتباط الصغيرين في المستقبل.

وأضاف أن نجل شقيقه قدم شبكة لابنته قيمتها 18 ألف جنيها، مشيرا إلى أن جميع أفراد العائلة وافقوا على إتمام إجراءات الخطوبة رغم صغر سن العروسين.