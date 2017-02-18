خطة انمائية لبلدية عين قنيا حاصبيا

اطلقت بلدية عين قنيا خطة انمائية، عملت خلالها على اعادة تأهيل الطرقات الزراعية في منطقة الكرمات والبيرة، كما أعيد بناء حائط دعم كان انهار بسبب الامطار في منطقة زغلة – مراح جواد.

واشار رئيس البلدية الشيخ سامر حديفة الى “ان هذه الاشغال تأتي لتسهيل حركة المزارعين في الوصول الى املاكهم وحقولهم الزراعية عبر طرقات عطلتها الامطار التي هطلت اخيرا.