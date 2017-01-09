خطاب مؤثر لريان غوسلينغ بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل (فيديو)

ألقى النجم ريان غوسلينغ خطاباً مؤثراً بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في حفل “غولدن غلوب” لعام 2017 عن دوره في الفيلم الموسيقي الراقص “La La Land”.

وقال في خطابه: “أريد أن أحاول ان أشكر شخصاً على نحو صحيح، ففي الوقت الذي كنت فيه أرقص وأغني وألعب البيانو وأودي واحدة من أفضل التجارب على الإطلاق، كانت زوجتي تربي ابنتنا”.

وتابع خطبته ليقول: “إذا لم تكن قد فعلت كل ما سبق لم أكن لاستطيع أن أقدم هذه التجربة بنجاح وسيكون مكاني الآن شخصاً آخر غيري، لهذا حبيبتي اشكرك، كما اشكر ابنتي.. أحبكما، كما أود أن أهدي هذه الذكرى إلى شقيق زوجتي الراحل”.

يذكر أن ريان جوسلينج متزوج من الممثلة إيفا منديز.