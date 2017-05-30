خضيرة: اليوفي يريد الثلاثية

أكّد اللاعب الألماني لفريق يوفنتوس الايطالي سامي خضيرة أن اليوفي يسعى للفوز بـ”الثلاثية” هذا الموسم، وذلك قبل ايام قليلة من المواجهة المنتظرة أمام ريال مدريد الاسباني في نهائي دوري ابطال اوروبا.

وقال خضيرة في تصريحات لـ “ZDF” بخصوص نهائي دوري الأبطال يوم السبت المقبل:”هذا الموسم، يوفنتوس يريد الفوز بالثلاثية”.

أضاف:”أنا سعيد لأنني قادر على مواصلة اللعب في مستوى عال، هذا الموسم خضت دقائق أكثر من أي موسم آخر”.