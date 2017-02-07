خسارة مزدوجة لقطر بدوري ابطال آسيا وتشافي يخرج مهزوما من ايران

خرج فريق السد القطري الذي يلعب في صفوفه النجم الاسباني تشافي هيرنانديز من بطولة دوري أبطال آسيا، عقب الخسارة بالدور التمهيدي من فريق الاستقلال الإيراني بضربات الجزاء بنتيجة 3-4 ، بعد التعادل السلبي خلال شوطي المباراة والشوطين الإضافيين، في المباراة التي أقيمت في استاد آزادي بالعاصمة طهران.

وسجل للسد خلال ضربات الجزاء كلا من حسن الهيدوس وتشافي وبغداد بونجاح بينما أضاع إبراهيم ماجد ومحمد كسولل، ليضمن الفريق الايراني تواجده في دور مجموعات البطولة القارية الاولى في آسيا.

وودع فريق الجيش القطري البطولة بعد خسارته أمام فريق بونيودكور الأوزبكي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد أن انتهت الأشواط الأصلية الإضافية بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتمكن الوحدة الاماراتي من العبور لدور المجموعات من البطولة، بفوزه بثلاثية نظيفة على الوحدات الاردني سجلها احمد راشد وسيباستيان تيغالي (هدفين).