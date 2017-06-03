خريطة ديزني لاند في مزاد بمبلغ خيالي

قالت دار مزادات فان إيتون غالاريز في لوس أنجليس إن أول خريطة لوالت ديزني عن مركزه الترفيهي في جنوب كاليفورنيا ستعرض للبيع في الشهر الجاري وقد تسجل ما يصل إلى 900 ألف دولار.

ورسم ديزني الخريطة ولونها بيده في عام 1953 بمساعدة الفنان هيرب ريمان واستخدمت للعرض على مستثمرين لتأمين التمويل اللازم لبناء أول مركز ترفيهي لديزني في مدينة إينهايم.

وقالت الدار إن الخريطة انتقلت منذ ذلك الحين بين موظفين وأصدقاء وإن البائع الحالي يأمل أن يبقى مجهولا.

وتقدر قيمة الخريطة بما يتراوح بين 700 ألف و900 ألف دولار وستكون أهم المعروضات في مزاد يقام في 25 يونيو حزيران.