خريس: نريد قانونا انتخابيا لكل لبنان

رأى النائب علي خريس ان “لبنان يمر بمرحلة لا تقل اهمية عن الاستحقاقات التي مرت واتفق عليها كل اللبنانيون”، وقال: “القانون الانتخابي الذي نريده، نريده لكل لبنان، من اجل المواطن والوطن”.

أضاف خريس خلال احتفال تأبيني: “لقد مرت علينا الكثير من المحطات التي استطعنا من خلال الجهاد ودماء الشهداء واصرار الامهات على تربية ابنائهن على عقيدة وطنية صريحة وصحيحة فتغلبنا على الشر المطلق -اسرائيل- واسقطنا 17 أيار، وأعدنا لبنان الى حضنه العربي الحقيقي وليس العربي بحالته الحالية حيث تسود الفرقة والخلافات والتقاتل بين بعضهم البعض تاركين القدس وفلسطين تنهب واليهود الى مزيد من الاستيطان”.

وختم: “إننا على مقربة من ذكرى الاستشهادي حسن قصير الذي بدل المعادلة وبات العدو هو المستهدف وهو المطارد، يومها اعلن القبضة الحديدية، فأعلنت حركة أمل القبضة الحسينية”.