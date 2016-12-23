خروقات أمنية لاتفاق وقف اطلاق النار في عين الحلوة

على الرغم من التوصل الى اتفاق وقف اطلاق النار وسحب المسلحين بعد الاشتباكات التي شهدها مخيم عين الحلوة الا ان الوضع داخل المخيم لا زال على حاله من التوتر بسبب استمرار الخروقات الامنية لقرار وقف اطلاق النار التي تواصلت ليلا وصباح اليوم وكان آخرها بعد صلاة الجمعة القاء قنبلة واطلاق رشق ناري بالقرب من مسجد الصفصاف وفي ظل مخاوف من تجدد الاشتباكات.

ميدانيا كانت الاحداث الامنية الاخيرة أسفرت عن سقوط 4 قتلى واكثر من 8 جرحى وألحقت اضرارا في الممتلكات من محال وبيوت وسيارات وشبكتي المياه والكهرباء ولا سيما على الشارع الفوقاني مسرح الاشتباكات حيث خرج عدد من اصحابها لتفقد هذه الاضرار معبرين عن غضبهم لتكرار تلك الاحداث التي يدفع ثمنها ابناء اهل المخيم من ارواحهم وممتلكاتهم.

في هذا الوقت واصلت المبادرة الشعبية جولتها على مختلف الاطراف داخل المخيم من اجل حثها على تثبيت وقف اطلاق النار وعدم تكرار ما جرى.

إلى ذلك، عقدت اللجنة الامنية الفلسطينية العليا اجتماعا لها في مقر القوة الامنية داخل المخيم لاستكمال البحث بالخطوات التي تم الاتفاق عليها لا سيما لجهة متابعة لجنة التحقيق لعملها من اجل تحديد المسؤولين عن عملية اغتيال حميد وصالح وتسليمهم.