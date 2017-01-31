خروج لاعب هال سيتي من المستشفى بعد اسبوع من الراحة

أعلنت ادارة مستشفى سانت ماري البريطانية عن خروج لاعب فريق هال سيتي ريان ماسون بعد اسبوع من تعرضه لكسور في الجمجمة عقب اصابته التي تعرض لها في الدقيقة 13 يوم 22 كانون الثاني في المباراة أمام متصدر البرمييرليغ فريق تشيلسي عقب اصطدام صاحب الـ 25 عام بمدافع البلوز غاري كاهيل قبل ان ينقل إلى المستشفى ويخضع لجراحة ومن ثم الى اسبوع من الراحة.

وقال طبيب نادي هال مارك والر :”واخيراً ماسون خرج من المستشفى وهو سيتخطى اصابته بعد عدد من الرسائل التي قدمت له الدعم خلال فترة الانتعاش “.