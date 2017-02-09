خدع ذكية للتخلص من الوزن الزائد!

تحدثت خمس نساء عن تجاربهن في تحدي Live Longer and Stronger، وأسرار التخلص من الوزن بطريقة صحية، والاعتماد على نمط حياة مثالي في تناول الطعام. ولخصن ذلك في ثلاث قواعد:

-التكرار: ذكر موقع womansday أن من المهم جعل الوجبات الصحية والخفيفة من أنماط الحياة اليومية بحيث تتكرر الأصناف نفسها يومياً، إذ أثبتت البحوث أن هذه الخطوة تساعد على فقدان الوزن على المدى الطويل.

-السر في الألياف: يعتبر الاعتماد على تناول الخضار والفواكه الغنية بالألياف من أنسب الحلول للشعور بالشبع والتخلص من الوزن الزائد، لأن عملية هضم الألياف تحتاج لفترة طويلة وبالتالي الشعور بالشبع لفترة أطول.

-خدعة التدوين: أشارت مشاركة أخرى إلى أنها خسرت 34 باوندا، بعدما اعتمدت على قاعدة تدوين الطعام الذي يجب أن تتناوله وكذلك التمارين الرياضية التي يجب أن تقوم بها، إذ كانت تفرط في تناول الطعام في العمل قبل اتخاذها خطة التدوين والبدء في خسارة الوزن.