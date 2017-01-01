خاميس سيبقى في ريال مدريد.. وهذا الدليل!

رد والد لاعب وسط ريال مدريد خاميس رودريغيز، ويلسون رودريغيز، على التقارير التي تربط اللاعب بالرحيل عن فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأكد والد اللاعب الكولومبي ان خاميس لن يغادر ريال مدريد وان هدف اللاعب هو البقاء في صفوف الفريق حتى نهاية تعاقده.

وكان خاميس رودريغيز (25 عاماً) قد لمح لإمكانية رحيل عن برنابيو في يناير الحالي في ظل معاناته من تجاهل المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.

ويغيب خاميس بصفة مستمرة عن مباريات ريال مدريد الهامة والتي أبرزها نهائي كأس العالم للأندية، نهائي دوري الأبطال الأوروبي، كلاسيكو الليغا في كامب نو وديربي مدريد في فيسنتي كالديرون في الدوري الإسباني.

وتشير التقارير الصحفية أن ريال مدريد قال لا لفكرة بيع خاميس على الرغم من العروض المقدمة من أجل اللاعب وأبرزها من صفوف نادي تشلسي.

ونال خاميس معاملة خاصة من قبل زين الدين زيدان في تدريبات ريال مدريد عقب العودة من العطلة الشتوية القصيرة.

وينتظر ان يحصل خاميس على فرصة اللعب بصفة أساسية في تشكيلة ريال مدريد يوم الرابع من يناير المقبل أمام إشبيلية في كأس ملك إسبانيا في أولى مباريات العام الجديد خصيصا في ظل غياب لوكاس فاسكويز وغاريث بيل للاصابة.