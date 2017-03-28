خاص: مدرب لبنان يثمّن الفوز ويستعد للرحيل ومعتوق واثق من التأهل

أكد المدير الفني لمنتخب لبنان لكرة القدم ميودراغ رادولوفيتش أنه لا مفاوضات حتى الان مع الاتحاد اللبناني من أجل تجديد عقده على رأس الجهاز الفني للمنتخب الوطني، معتبرا أن لبنان حقق فوزا مهما على هونغ كونغ كونه يأتي في بداية التصفيات.

وقال رادولوفيتش:”الشكر للاعبين في المقام الاول والى الجمهور، انا راضي عن الاداء، لبنان ظهر موحدا خلف المنتخب”.

أضاف:”المنتخب جاهز وانا واثق بهذا الشان معه او بدونه. هذا الفوز سيعطينا دافع اكبر في مشوار التصفيات”.

واكد رادولوفيتش انه سيغادر خلال يومين في اجازة، في وقت لم يبدأ التفاوض معه حتى الان من قبل الاتحاد حيث ينتهي عقده خلال فترة شهر.

من جانبه وجه قائد منتخب لبنان وافضل لاعب في المباراة حسن معتوق الشكر الى الجميع على المتابعة والدعم خلال الفترة القادمة خاصة وان المباراة الاولى دائما ما تكون صعبة، مبديا ثقته في تأهل لبنان إلى نهائيات آسيا.

وقال معتوق:”شكرا للجماهير، اذا استكمل المنتخب اللعب بهذه الطريقة فانه سيفوز في ما تبقى من مباريات”.

وأضاف معتوق ان ما حصل في الشوط الثاني امر طبيعي بعد ان شعر اللاعبون انهم لا يواجهون خصما قادرا على التأثير على نتيجة المباراة، ما أدى الى انخفاض المستوى.

وكان لبنان فاز على هونغ كونغ بثنائية نظيفة في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا 2019 في الامارات.