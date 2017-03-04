حيلة هاتفية.. لا تنطق بـ “نعم”!

شهدت الولايات المتحدة عمليات خداع خطرة عبر الهواتف تنتهي بالاحتيال والنصب في مبالغ من المال. وفي التفاصيل، فان مكالمة هاتفية من رقم غامض تسأل المتلقي: “هل تسمعني؟” وإذا اجاب بـ “نعم” يتم تحوير الاجابة بالموافقة إلى مناقشة، لتبدو كما لو أنه قد وافق على عملية شراء كبيرة، ويعقبها النصب عليه في مبلغ من المال.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، بدأت عملية الاحتيال في الولايات المتحدة الشهر الماضي، ولكن الخبراء يحذرون من أنها قد تبدأ في شق طريقها عبر المحيط لتستهدف المستخدمين في المملكة المتحدة وأوروبا.

تنطوي الخدعة على تلقي مكالمة من رقم محلي. ويقوم أصحاب الصوت على الطرف الآخر بتقديم أنفسهم، واسم الشركة التي من المفروض أنهم يعملون لديها.

وبعد ذلك يسألون: “هل تسمعني؟” مع العلم تماما أنه ليس هناك خطب في هذه المكالمة. إذا أجب المتلقي بقوله “نعم”، يتم تسجيل الرد، قبل أن يتم تحريره بنظام “الدوبلاج” في سياق آخر لجعله يبدو كما لو انه قلم بتوقيع عقد شفهي بالصوت، ما يسمح للمخادع بالنصب عليه في مبالغ ضخمة من المال.