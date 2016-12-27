حيلة بسيطة تجعل إرسال الواي فاي أسرع بـ3 أضعاف

لكل من يعاني من مشكلة ضعف الواي فاي، إليكم حيلة بسيطة وغير مكلفة تساعد على جعل إرسال جهازك أسرع بـ3 أضعاف تقريباً.

كل ما تحتاج إليه هو عبوة مشروبات غازية فارغة وجافة والقيام بهذه الخطوات:

– تخلصوا من قعر العبوة ومن سدادتها.

– قوموا بقصّ العبوة، من الأسفل، في اتجاه عمودي. وقبل أن تبلغوا رأسها واصلوا القصّ بشكل أفقي على أن يبقى جانباها متصلين من الخلف كجناحين.

-أدخلوا هوائي جهاز الإرسال في فتحة العبوة. ووجهوا جناحيها في اتجاه الجهاز الذي تريدون له أن يتلقى الإرسال.