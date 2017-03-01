حوري: لا نزال متمسكون بـ”المختلط”

أكد عضو كتلة “المستقبل” النائب عمّار حوري “اننا لا نزال متمسكون بصيغة القانون “المختلط”، ولا نؤيّد اعتماد النسبية الكاملة في ظل وجود السلاح غير الشرعي”.

وتطرّق حوري في حديث لـ”المركزية” الى ملف خصخصة انتاج الكهرباء، فشدد على “اهمية تطبيق القانون 462 الصادر عام 2002″، لافتاً الى “ان لا حلّ لأزمة الكهرباء الا بتطبيق القانون الذي ينصّ على خصخصة انتاج الطاقة الكهربائية وإشراك القطاع الخاص في الانتاج”.