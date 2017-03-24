حوري: لا صورة نهائية عند المستقبل حول صيغة قانون الانتخاب

أكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في حديث اذاعي ان “لا صورة نهائية لدى المستقبل حتى الان حول صيغة قانون الانتخاب”، مشددا “على ان الامور لم تحسم لا باتجاه تبني النسبية او عدمه”.

ولفت الى ان “ما يدور في النقاشات حول قانون الانتخاب هو حوار مفتوح من دون عقد بين الافرقاء الذين يبحثون في مروحة من الاقتراحات”.

وشدد حوري على أن “لا جديد في موقف تيار المستقبل من الصيغ المطروحة، منذ ان تقدم باقتراح القانون المختلط”.

واعتبر “انه ليس سرا ان كل فريق يقيم المكتسبات المحتملة والخسائر المحتملة وهناك اكثر من نقطة التقاء”، مؤكدا “اجماع الأفرقاء على رفض الستين وضرورة موافقة الجميع على القانون العتيد، فلا يشعر اي فريق انه مستهدف، من خلال قانون الانتخاب”.

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