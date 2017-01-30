حوري: القانون المختلط هو الامثل في هذه المرحلة الانتقالية

اعتبر النائب عمار حوري في حديثاذاعي أن “قانون الانتخاب سياسي بامتياز ويتقدم على معظم القوانين لانه يرسم الخارطة السياسية المستقبلية للبنان ومن الطبيعي ان تكون هناك مداولات واعتراضات عليه”.

وقال: “لن نصل الى قانون يلاقي اجماعا، لكن حتما سنصل الى صيغة تؤيدها أوسع مروحة من المكونات السياسية”، مشيرا الى أن “المختلط هو الامثل في هذه المرحلة الانتقالية وأي قانون سيحمل سلبيات للبعض وايجابيات للبعض الآخر”.

ولفت الى أن “النقاش يدور الان حول التوزيع المناطقي وعدد الدوائر ولم يحسم بعد”.