حوري: الطائف لم يتحدث عن النسبية لا من قرب ولا من بعيد

إعتبر النائب عمار حوري في حديث اذاعي أن ما قدمه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط هو الموقف نفسه الذي تمسك به منذ مدة”، مشيرا “إلى الطائف لم يتحدث عن النسبية لا من قريب ولا من بعيد بعكس ما يعلن البعض في مواقفه”.

ورأى حوري “أن الاقتراح الذي تقدم به “تيار المستقبل” يشكل الاطار المناسب للخروج من المأزق، لافتا إلى أن “كلام الرئيس عون عن الفراغ والاستفتاء هو دفع باتجاه الحث على انجاز قانون انتخاب جديد”.