حوار سوري سوري في أستانة لوقف القتال وفصل داعش والنصرة

فيما تنطلق المحادثات بعد ظهر الاثنين بين ممثلين عن الحكومة السورية ووفد عسكري من الفصائل المعارضة، أكد رئيس الوفد الروسي إلى الأستانة أنه يواصل العمل على الوثيقة النهائية للمحادثات.

وسيجري الوفدان للمرة الأولى مباحثات مباشرة في قاعة يشارك فيها دي ميستورا الذي رحب بالمحادثات ووصفها بأنها “مبادرة جيدة”، وفق تصريحات نقلتها وكالات أنباء روسية.

من جهته، أكد رئيس وفد المعارضة محمد علوش الأحد، أن روسيا تريد أن تنتقل من طرف مباشر في القتال إلى طرف ضامن وحيادي، وهذه نقطة تصطدم فيها بالنظام يريد إفشالها، ودولة إيرانية تريد أن تحاربها بأدواتها الطائفية”.

وأشار علوش إلى أن عدم تمكن موسكو من الضغط على إيران والحكومة السورية لوقف ما تصفها المعارضة بالانتهاكات واسعة النطاق لوقف إطلاق النار الذي توسطت فيه تركيا وروسيا، سيوجه ضربة للنفوذ الروسي في سوريا.

وتابع من أستانة عاصمة كازاخستان حيث تنطلق المحادثات الاثنين، “لذلك يعتبر وقف إطلاق النار اختبار حقيقي لقوة روسيا ونفوذها على النظام وإيران كضامن للاتفاق. فإذا فشلت في هذا الدور فهي لما بعده أفشل”.

بدوره، أكد مندوب سوريا الدائم في الأمم المتحدة بشار الجعفري أنه “لن يكون هناك حوار سوري – تركي على مستوى الحكومة في الستانة ولن نسمح لاي تدخلات خارجية”، معتبراً أن “تركيا دولة تنتهك السيادة السورية وتساعد التنظيمات الإرهابية وتعرقل الحل السلمي لذا لن نحاورها”.

وفي تصريح له عند وصوله على رأس وفد النظام السوري إلى حادثات الآستانة، شدد الجعفري على أن “الحوار سوري سوري ودون اي شروط مسبقة”، معتبراَ أن “كل اجتماع يخدم المصلحة الوطنية مهم بالنسبة للحكومة السورية”.

وأوضح ان “أجندة الاجتماعات تتمحور حول تثبيت خطوط وقف العمليات القتالية وفصل تنظيمي “داعش” و “جبهة النصرة” والتنظيمات المرتبطة بهما عن المجموعات المسلحة التي قبلت باتفاق وقف الأعمال القتالية”، معتبرا انه “من السابق لاوانه تحديد سقف التوقعات”.

ميدانياً، وفي محاولة لتهجير من تبقى من اهالي وادي بردى يواصل النظام و”حزب الله” تدمير المنطقة حيث القت مروحيات تابعة لقوات النظام براميل متفجرة وقنابل نابالم حارقة على بلدة عين الفيجة بالتزامن مع قصف مدفعي وصاروخي ومحاولات لاقتحامها من محاور عدة من قبل قوات النظام والحزب.

في وقت أكد مصدر بالنظام لوكالة الأنباء الألمانية التوصل إلى اتفاق مع المعارضة على إجلاء مقاتلي الوادي إلى محافظة إدلب، صعدت قوات الأسد من قصفها الجوي والصاروخي على مدن وبلدات ريف حمص الشمالي مستهدفة جميع المناطق المحررة بغارات من الطيران الحربي، وسط قصف مدفعي وصاروخي خلف قتلى وجرحى.