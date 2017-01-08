حواجز محبة في مخيم البداوي احتفاء بعملية القدس

احتفل الفلسطينيون في مخيم البداوي، بالعملية الاستشهادية التي نفذها الشهيد فادي قنبر في مدينة القدس، وأدت إلى مقتل وجرح عدد من الجنود الاسرائيليين، باقامة حواجز محبة في شوارع المخيم، وتوزيع الحلوى والعصائر على السيارات والمارة، كما رفعوا الأعلام الفلسطينية، على وقع الأغاني والأناشيد الوطنية.

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