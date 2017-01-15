حملة مكثفة داخل تشيلسي لإقناع كوستا بالبقاء

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية عن قيام عدد من لاعبي تشيلسي الإنكليزي، بمحاولات لإقناع زميلهم مهاجم الفريق الإسباني دييغو كوستا ، بعدم الرحيل عن صفوف البلوز، خلال الفترة الحالية.
وقالت إن اللاعبين تحدثوا مع كوستا لتهدئته، وإقناعه بالبقاء مع الفريق، وعدم قبول العرض الصيني الضخم.
وتلقى كوستا عرضًا من نادي تيانجين الصيني مقابل 30 مليون يورو صافية من الضرائب سنويًا، خلال الأيام الماضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة النادي بالإضافة للاعبين، سيحاولون حل الأزمة مع كوستا، والعمل على تجديد تعاقده ورفع راتبه.
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