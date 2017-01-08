حملة سكّر خطك مطلب محق وتشكيك في الخلفيات

لم يكد وزير الاتصالات جمال الجراح يتسلم وزارته حتى نُظمت حملة بعنوان: سكر خطك.

المنظمون كما الجراح أبدوا حرصَهم على جيب المواطنين الذين التزم بعضهم، فيما رفض البعض الآخر الفكرة، معتبرين انها لأسباب سياسية.

المشهد المعتاد نفسه في شوارع العاصمة، لكن في ظل حملة سكر خطك الداعية الى اقفال الخطوط الخليوية ليوم كامل، يكون السؤال: هل اقفلت خطك؟ شروعا.

الهدف المعلن من الحملة بحسب المنظمين هو تخفيض أسعار المكالمات والامتناع عن حرق الخط اذا لم يجدد المواطن اشتراكه.

واذا كان هنالك تفاوت بين من التزم باقفال خطه وبين من لم يلتزم، فان لوزير الاتصالات جمال الجراح رأيا وعلامات استفهام حول غايات من يقف وراء الحملة.

رأي الجراح معزز بأن غالبية المحرضين على اقفال الخطوط ناشطون في حزب الله أو يدورون في فلكه وعلى رأسهم عباس زهري والمنشد علي بركات الذي خصص أغنية للحملة، لكن المفاجأة كانت ان من حرض على الفكرة لم يلتزم بها

على وسائل التواصل الاجتماعي، ضجت التعليقات المؤيدة والمعارضة لحملة سكر خطك.. نحن بدورنا أجرينا اتصالات عشوائية لرصد مدى الالتزام باقفال الخطوط أو عدمه.

تقرير: ربيع شنطف