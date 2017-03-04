حملة جوية واسعة للنظام السوري على المناطق المحررة شمالاً

حملة جوية واسعة النطاق بدأها طيران النظام السوري وسلاح الجو الروسي على مناطق عدة في الشمال السوري المحرر تركزت على ريف حلب الغربي وإدلب الشمالية ومناطق في ريف حماه.

شكلت بلدة الدانا بريف إدلب الشمالي هدفا للغارات الروسية التي طالت الاحياء المأهولة بالسكان شمال المدينة ما خلف عددا من القتلى والجرحى وأضرار بالغة في المنازل والمحال التجارية.

في هذا الوقت تبنت حركة أحرار الشام إسقاط طائرة ميغ 21 تابعة لنظام الأسد كانت تحلق في سماء محافظة إدلب ونفذت غارات في الريف الشمالي.

حدة الغارات على ريف حلب الشمالي اظهرتها هذه المشاهد المصورة من الجو التي بينت حجم الدمار الهائل في مدينة حريتان التي استهدفتها الضربات الجوية بكثافة.

في شأن ميداني آخر، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، نزوح ثلاثين الف مواطن بينهم آلاف النساء والأطفال، منذ يوم السبت الماضي، هرباً من القصف المدفعي والغارات المكثفة المواكبة لتقدم قوات النظام السوري على حساب تنظيم داعش الارهابي في ريف حلب الشرقي.

وانهمرت سلسلة صواريخ أرض – أرض على مناطق عدة في حيي تشرين والقابون الدمشقيين في أطراف العاصمة الشرقية، فيما تجددت الاشتباكات في بساتين برزة ومحور القابون، بين فصائل المعارضة وقوات النظام.

كما ان حي الوعر المحاصر في مدينة حمص، شكل هدفا جديدا للصوارخ الفراغية والمظلية شديدة الانفجار، التي انهمرت بكثافة على منازل المدنيين، ما ادى الى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى بينهم نساء واطفال.

جنوبا في درعا، قصفت قوات النظام بالمدفعية الثقيلة والصواريخ الاحياء الشرقية والحراك وأحياء مدينة درعا المحررة، في حين تصدت فصائل المعارضة السورية لمحاولة قوات النظام استعادة بعض النقاط التي خسرتها في حي المنشية بدرعا خلال الايام الماضية.