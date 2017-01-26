حملة اعتقالات إسرائيلية بمدن ومخيمات فلسطينية

اعتقل الجيش الإسرائيلي، الخميس، 9 فلسطينيين في حملة اعتقالات ومداهمة شملت مدنا ومخيمات فلسطينية عدة، فيما أصيب جندي إسرائيلي شمالي الضفة الغربية.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن قوات الجيش نفذت حملة واسعة النطاق في منطقة الخليل ضبطت خلالها 8 مخارط وورش حدادة ادعى أنها “مخصصة لإنتاج الأسلحة”، حيث تم مصادرتها واعتقال أصحابها.

بينما أصيب جندي إسرائيلي بجروح بالغة بعد إلقاء عبوة ناسفة على مجموعة جنود خلال مداهمة قوة عسكرية كبيرة مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.