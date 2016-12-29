حماده أحال ملف المتعاقدة فرنسيس على مجلس الخدمة

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده في بيان، أنه “قطعا لأي سجال ناجم عن تدابير سابقة سوف يحيل ملف المتعاقدة السيدة ماري فرنسيس إلى مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي للحصول على رأي هاتين المؤسستين ويبنى على الشيء مقتضاه”.
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