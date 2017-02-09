حمادة: نرفض عودة النازحين السوريين في الوقت الراهن

أوضح وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن “سلسلة الرتب والرواتب موضوعة في الموازنة كتراكم مالي، وتوقعاتي أنها ستمر في الموازنة على أن يعمد مجلس النواب إلى تفصيلها لاحقاً”.

وقال حمادة لصحيفة “المستقبل”: “نرفض عودة النازحين السوريين في الوقت الراهن ، لأننا نرفض الضمانات التي يقدمها بشار الأسد ، علماً أننا نتمنى عودتهم كل يوم لكن بظروف مغايرة”.