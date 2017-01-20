حمادة: مصالحة الجبل يجب ألا تخدش بأي موضوع سياسي أو انتخابي

أكد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة أن الوقت لم ينته بعد للوصول الى تسوية بشأن قانون الانتخاب، والتي يجب ان تؤمّن راحة واطمئنان الجميع الى انهم لن يكونوا ضحية اي قانون انتخابي لحساب هيمنة ما.

وقال حمادة في حديث إذاعي: “نحن في اللقاء الديمقراطي والحزب الاشتراكي نقوم بزيارات متتالية لكل القوى السياسية من أجل استكمال المشاورات في هذا الموضوع، كما ان التشاور الموازي الذي تقوم به قوى سياسية أخرى قد يحمل ابتكارات جديدة للخروج بحل”.

واضاف:” وصيتنا ووصية رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط هي ألا تصادم مع احد، ومدّ اليد للمكون المسيحي الأساسي في الجبل والذي جمعتنا به المصالحة التاريخية والتي يجب ألا تخدش بأي موضوع له طبيعة سياسية او انتخابية”.