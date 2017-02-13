حمادة: توسيع إطار الأبحاث الجامعية هو الأساس في سلوك مسار الجودة

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع وفد موسع من رابطة جامعات لبنان، برئاسة رئيس الرابطة الأب الدكتور وليد موسى وحضور عدد من رؤساء الجامعات في لبنان، سيما وأن الرابطة تضم نحو 19 جامعة ومنها الجامعة اللبنانية، كما حضر الإجتماع الدكتور وليد صافي ومستشار الوزير أنور ضو.

وتوقف المجتمعون “أمام موضوع الكفالة المالية المطلوبة من الجامعات عند طلب كل إختصاص جديد واعتبروها ظالمة للمؤسسات”، ولفتوا إلى أن “مجلس التعليم العالي كان أتخذ قرارا سابقا بتجميدها واستبدالها بكتاب ضمان مصرفي”، مطالبين ب”تعديل القانون”.

وأكد حمادة أنه “سوف يستمر بالتجميد وسوف يدفع بإتجاه تعديل القانون ليصبح أكثر انصافا، كما طالبت المؤسسات بالعمل على تسريع صدور قانون ضمان الجودة للتعليم العالي”، مضيفا “انه سوف يعمل بهذا الإتجاه مع المجلس النيابي”، مؤكدا أن “توسيع إطار الأبحاث الجامعية هو الأساس في سلوك مسار الجودة، وسوف يسعى لتكون للوزارة إسهامات من خلال الموازنة المقبلة في دعم الأبحاث وإصدار قانون ضمان الجودة الذي يحفظ مستوى لبنان التربوي وأداء جامعاته”.

وتحدث نائب رئيس جامعة سيدة اللويزة الدكتور سهيل مطر بعد الإجتماع فأكد أن “هذا الإجتماع كان الأول للرابطة مع الوزير وتقدمنا بالتهنئة آملين أن يكون عهده في التربية عهد إنتاج وعطاء على الرغم من الفترة القصيرة للحكومة، وعرضنا همومنا كجامعات سيما وأن الرابطة قد مضى على تأسيسها نحو عشرين سنة وهي تضم الجامعة اللبنانية، وقد عملنا معا كمؤسسات للتعليم العالي من أجل تنشيط الحركة الجامعية في لبنان وضبط مسارها من الناحية المهنية، وطلبنا من الوزير تسريع إقرار قانون ضمان الجودة في التعليم العالي، وتوسيع هيكلية المديرية العامة للتعليم العالي والإسراع في إصدار قانون هذه الهيكلية”، مضيفا “أكدنا أن الجامعات تقوم على الأبحاث، وطلبنا إمكان تخصيص مساهمات للأبحاث لكي تقوم بها الجامعات، إذ أنه لم يعد مطلوبا من الجامعات أن تقوم بالتدريس فقط بل تقديم الأبحاث في كل الميادين الإجتماعية والإقتصادية والأخلاقية والإنمائية وغيرها، ووجدنا لدى معالي الوزير كل التجاوب، وأراد أن يفعل هذه الإجتماعات مع الرابطة ومع معاونيه دورياً لنصل إلى النتيجة المطلوبة