حمادة تابع مشاريع التعاون مع جمعية غوث الأطفال

التقى وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وفدا من جمعية “غوث الأطفال” برئاسة المديرة الإقليمية للجمعية في لبنان أليسون زيلكوفيتش، في حضور مديرة مشروع التعليم الشامل صونيا الخوري ومديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، وتناول البحث تزخيم التعاون مع الجمعية من خلال إعداد مذكرة تفاهم تشمل مختلف المبادرات التي تقوم بها الجمعية لدعم الوزارة، ومنها الإسهام في ترميم المدارس الرسمية والتعاون في مجال حماية الطفل وتأمين رعايته، وتم التوافق على العناوين التي تتحرك الجمعية من خلالها وعلى الحاجات الملحة للوزارة في هذا المجال.

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