حمادة تابع قضية الطفل المعنف في صيدا والتحقيق مع المعلم غدا

تابع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة، قضية الطفل المعنف في المدرسة الكويتية في صيدا، وكلف رئيس المنطقة التربوية باسم عباس وقف المعلم عن التدريس، والتحقيق معه غدا السبت، لان اليوم هو يوم عطلة في مدارس صيدا، على أن يبلغ الوزير حمادة نتيجة التحقيق لاتخاذ التدبير القانوني النهائي بحقه.

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