حمادة: البلوكات النفطية ملك الشعب

عزا وزير التربية مروان حمادة عدم تمديد عطلة المدارس حداداً على الضحايا، الى “المواعيد الضاغطة على العام التربوي الذي هو نسبياً قصير، وهو ما يضطرنا للاستفادة من كل يوم عمل”، مشدداً على “ضرورة الا ندع اليوم الاول من عام 2017 يصبغ باقي أيام السنة”.

حمادة، وفي حديث اذاعي، أكد ان “زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون الى السعودية ستشمل ايضاً قطر وربما مصر، وهي تمثل تحريكاً حقيقياً للدبلوماسية اللبنانية باتجاه دول شابت العلاقات معهم بعض الغيوم”.

واذ اكد ان “الزيارة تحظى بإجماع كبير داخل مجلس الوزارء”، طمأن الى ان “اقرار مرسومي النفط المدرج على جدول اعمال جلسة مجلس الوزارء غداً لن يكون خلافياً”.

ولفت حمادة الى ان “العهد لن يبدأ “بتوزيعة نفطية” فهذا ليس اسلوب الرئيس عون ولا رئيس الحكومة سعد الحريري”.

وختم:”البلوكات النفطية للشعب اللبناني وسنحرص في مجلس الوزراء على ان تبقى كذلك”.