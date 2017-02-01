حمادة: أحمل لواء السلسلة في مجلس الوزراء أو مجلس النواب

اجتمع وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة مع نقابة المعلمين في المدارس الخاصة برئاسة النقيب نعمة محفوض، في حضور الأمين العام للنقابة وليد جرادي ومستشاري الوزير:القاضي سميح مداح، أنور ضو، غسان شكرون والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

ورحب حمادة بالنقيب والنقابة معتبرا أنهم “يناضلون على كل الجهات”. وتسلم من النقيب ملفا بالمطالب مرفقا بالمستندات. وأولها السلسلة.

وطالب محفوض “بإحالة مشروع السلسلة مع الموازنة قبل نهاية شباط إلى مجلس النواب وفي حال تعثر ذلك طلب إقرار مشروع السلسلة الموجود راهنا في مجلس النواب”، لافتا إلى “أن السلسلة من دون الدرجات الست للمعلمين تصبح بسيطة ولا قيمة لها”، مشددا على “إقرار هذه الدرجات وعلى عدم فصل سلسلة القطاع الخاص عن القطاع العام”، مشيرا إلى “أن وحدة التشريع هي المطلوبة”.

وأكد حمادة أنه “يحمل لواء السلسلة في مجلس الوزراء أو مجلس النواب”.

وطلب وفد النقابة “وضع مشروع قانون اعتبار الشهادات الجامعية إجازات تعليمية. وأخذ حماده توجها لمتابعة الموضوع في مجلس النواب.

وأثارت النقابة “موضوع استمرار معلمي القطاع الخاص بالإفادة من الضمان الصحي بعد سن التقاعد. وقرر حماده “إرسال كتاب إلى هيئة التشريع لتفسير من يستفيد من الضمان الصحي بعد عمر 64 سنة”.

وأشارت إلى “موضوع دوام حادقات الأطفال المستمر من دون راحة، وتقرر وضع مشروع لتعديل القانون من أجل إلحاق الحادقات بدوام التعليم الإبتدائي”. ثم أثير موضوع الضرائب على الشطور معتبرين أن “رواتب المعلمين تذهب ضرائب”.

وأثارت النقابة موضوع تغييب نقابة المعلمين عن اجتماعات الهيئة العليا للمناهج في المركز التربوي، وتحدثوا عن عينات من التوصيف في المسابقات تشوبها أخطاء، واحتجوا على “حذف دروس من مادة الرياضيات ومواد أخرى من دون دراسة كافية، مما أحدث إرباكا”.

واكد حمادة على “متابعة غلاء المعيشة والسلسلة ووحدة التشريع وتصنيف الإجازات، والضمان الصحي ودوام الحادقات، والضرائب التي تعني كل القطاع الخاص، وأعطى التوجيهات بإنشاء “بيت المعلم” ووضع النصوص اللازمة لتشكيل مجلس إدارته وبدء العمل به”.