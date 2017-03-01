حلب مهجورة.. والأمم المتحدة تعترف “ما حصل جريمة حرب”

بعد مرور أكثر من شهر على إفراغ حلب من سكانها، في مشهد لا يزال جاسماً في ضمائر كل من شاهد صور “الترحيل” من شرق المدينة، انتزعت حلب اعترافاً بأنها تعرضت لجرائم حرب.

فقد اعتبرت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة الأربعاء عملية إجلاء آلاف المدنيين والمقاتلين من شرق المدينة السورية التي فرغت من أهلها في ديسمبر الماضي “جريمة حرب”.

وجاء في تقرير للجنة التحقيق نشر الأربعاء “على اعتبار أن الأطراف المتقاتلة اتفقت على إجلاء شرق حلب لأسباب استراتيجية، وليس من أجل ضمان أمن المدنيين أو لضرورة عسكرية ملحة، ما أتاح تهجير الآلاف، فإن اتفاق اجلاء حلب يعادل جريمة حرب للتهجير القسري”.

كما ذكر المحققون في أحدث تقاريرهم أن النظام السوري والقوات الروسية نفذت “ضربات جوية يومية” على شرق حلب الذي كان تحت سيطرة المعارضة من يوليو وحتى سقوط المنطقة في 22 ديسمبر، مما أدى إلى مقتل مئات وتدمير المستشفيات.