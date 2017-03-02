أعلنت محكمة النقض المصرية براءة الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وكانت المحكمة قد بدأت، يوم الخميس، النظر بالطعن الذي قدمته النيابة العامة في حكم محكمة الجنايات الصادر في حق مبارك بقضية قتل المتظاهرين، والذي نص على أنه لا وجه لإقامة الدعوى ضده.
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