حقيقة خطوبة نادين الراسي؟! (صورة)

بعد أسابيع قليلة من انفصال النجمة نادين الراسي عن زوجها جيسكار أبي نادر، أعلنت خطوبتها بطريقة غير مباشرة من خلال حسابها في انستغرام.
ونشرت الراسي صوراً تكشف عن علاقة حب جديدة تعيشها، وظهرت وهي ترتدي محبسًا في يدها اليُسرى.
وظهرت الراسي بصورة أخرى وهي محمولة بين يدي حبيبها التي أخفت شكله عبر رسومات القلوب. وعلّقت الراسي على هذه الصورة بالقول: “أعيشُ بِحُب وأحيا بِحُب بقلبٍ لا يَعرِف غير الحُب. تُصبحوا على حُب”.
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